Arresti domiciliari per un 42 enne siniscolese accusato dei reati di estorsione e danneggiamento a seguito da incendio

Nuoro, 29 Sett 2017 – Ieri personale della Squadra Mobile della Questura di Nuoro e del Commissariato di P.S. di Siniscola hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Nuoro, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di C.G.M. di 42 anni, per i reati di estorsione e danneggiamento seguito da incendio.

Nell’operazione sono state eseguite anche altre due perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti indagati legati da rapporti di parentela e lavoro all’arrestato. La vicenda nasce a seguito di alcuni attentati incendiari, verificatisi tra il 19 ed il 29 luglio del 2016, ai danni della ditta “Sea and Sun Snc” con sede in Monserrato (Cagliari), esercente la vendita ambulante di granite nel periodo estivo in prossimità anche della spiaggia di Berchida. Infatti, il titolare ed i dipendenti della società erano oggetto di continue vessazioni e minacce da parte del personale dell’unico chiosco bar operante in quella località marina che pretendeva l’esclusività economica della zona.

Da qui i tre attentati, due dei quali incendiari, avvenuti in sequenza, durante le ore notturne del 19, 23 e 29 luglio del 2016 ai danni di tre furgoni della ditta Sea and Sun, andati completamente distrutti.

Per sottrarsi a tali pressioni il titolare della ditta “Sea and Sun Snc” ha iniziato a pagare a scadenze prefissate varie somme di denaro agli estorsori.

Determinante per il buon esito delle indagini il contributo della Polizia Stradale di Siniscola (Nu) che, dopo l’attentato del 29 luglio del 2016, ha fermato per l’identificazione alcuni dipendenti della ditta nell’atto di allontanarsi frettolosamente dal luogo dell’incendio, circostanza che, unitamente ad altre attività di indagine, ha consentito agli agenti di dimostrare il loro coinvolgimento nella vicenda.