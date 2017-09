Qatar Airways acquisisce il 49% di AQA Holding (società di controllo di Meridiana Fly)

Milano, 28 Sett 2017 – Qatar Airways ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno in Italia completando l’acquisizione del 49% di AQA Holding, il nuovo azionista di controllo di Meridiana fly (Meridiana). Ad esito del closing dell’operazione complessiva, Alisarda, in precedenza unico azionista, detiene il 51% del capitale sociale di AQA Holding.

Qatar Airways vola attualmente da Doha a Roma, Venezia, Pisa e Milano per un totale di 42 frequenze settimanali e questa partnership rafforzerà ulteriormente i legami della Compagnia con l’Italia, creerà nuovi posti di lavoro sia all’interno del Paese, nonché nelle oltre 150 destinazioni nel mondo servite dal vettore.

Il Chief Executive di Qatar Airways Group, Sua Eccellenza Mr Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver completato questa importante partnership, che supporterà la crescita di competitività di Meridiana nel mercato europeo. Siamo impazienti di lavorare insieme per rafforzare la posizione della Compagnia, per offrire ulteriori connessioni con l’Italia, l’Europa, gli Stati Uniti ed altre ancora”.

In conformità con l’Accordo di conferimento e patto parasociale sottoscritto nel luglio 2016, Alisarda ha il diritto di nominare la maggioranza dei membri degli organi sociali.

Successivamente al closing l’Assemblea degli azionisti di AQA Holding e di Meridiana ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente di Alisarda Marco Rigotti è stato nominato Presidente di AQA Holding, mentre Francesco Violante è il nuovo Presidente di Meridiana. Violante è stato Amministratore Delegato di SITA fino alla seconda metà di luglio 2016, lasciando il suo incarico dopo 13 anni di successo professionale.

ll Piano Industriale di Meridiana e la nomina dell’Amministratore Delegato verranno comunicati in seguito. Nel frattempo Marco Rigotti, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, manterrà le deleghe esecutive della Società.

Sono stati nominati membri del Consiglio di Amministrazione di AQA Holding, Sultan Ali Allana, Corinne Fournot, Daniel Ho e Giles Agutter, e, per Meridiana, Corinne Fournot, Daniel Ho e Giles Agutter.

“Sono grato al Ministro dei Trasporti Graziano Delrio per il suo instancabile e determinato supporto e incoraggiamento, e per aver creduto fortemente nel progetto,” ha dichiarato Il Presidente di Alisarda e AQA Holding, Marco Rigotti. “Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con Qatar Airways, giudicata la migliore compagnia aerea del mondo. Stiamo lavorando ad un business plan molto ambizioso con l’obiettivo di offrire ai passeggeri nuove destinazioni e il più alto livello di soddisfazione. Desidero dare a Francesco un caloroso benvenuto, sono lieto che abbia accettato di far parte di questa entusiasmante e impegnativa sfida”.

Il Presidente di Meridiana, Francesco Violante ha dichiarato: “Sono onorato e felice di essere stato scelto dagli Azionisti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Meridiana e di far parte di questa nuova impresa che si prefigge l’obiettivo di costruire una compagnia aerea forte in Italia e nel mercato europeo. Le mie priorità sono la creazione di valore per gli Azionisti, il supporto al management e allo staff impegnati nel nuovo piano industriale e naturalmente la soddisfazione dei nostri passeggeri”.

Meridiana è la seconda compagnia aerea in Italia con un ampio network sia domestico sia europeo, connette i principali aeroporti italiani con la Sardegna e offre collegamenti con gli hub europei, nord americani e africani.

La flotta di Meridiana è composta da Boeing 737, 767 e MD82.

Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar è uno dei vettori che hanno avuto una maggiore espansione, operando con una delle più giovani flotte al mondo. Ora, nel suo 19mo anno di operatività Qatar Airways possiede una flotta di 188 aeromobili e vola verso più di 150 destinazioni business e leisure, attraverso sei continenti. Com