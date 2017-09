Pubblicati i bandi per borse di studio e buoni libro

Cagliari, 28 Sett 2017 – Pubblicati i bandi per le borse di studio per gii studenti delle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 2015/2016 e il bando per i buoni libro relativi all’anno scolastico 2016/2017.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 2017.

La determina, l’avviso e la modulistica può essere scaricata dal link sotto indicato. http://www.comune.cagliari.it/portale/it/bnd_altri_dettaglio.page?contentId=BND202991

