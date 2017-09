Personale della Polizia di Stato di Olbia arresta un 47enne per evasione.

Sassari, 28 Sett 2017 – Nel corso della serata di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Olbia hanno arrestato per evasione, un 47nne con precedenti di polizia, sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Gli agenti, si sono presentati presso l’abitazione dell’uomo per un controllo, ma suonato il campanello ha risposto la madre, unica persona presente in casa. La donna ha riferito ai poliziotti che il figlio che si era allontanato per effettuare alcuni acquisti.

Il pregiudicato, che beneficiava di un permesso per assentarsi dal domicilio per svolgere un’attività lavorativa, rientrato nell’abitazione, ha cercato di giustificare senza riuscirci, la sua assenza, in quanto si trovava al di fuori degli orari consentiti.

Per questo motivo l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato in stato di arresto dove, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato P.S. di Olbia in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.