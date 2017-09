Meridiana. Pigliaru e Assessore Careddu: “soddisfazione per il risultato. Ora un nuovo inizio”

Cagliari, 28 Sett2017 – “La firma di oggi è la conclusione positiva di un percorso non semplice e, per Meridiana, il segno un nuovo inizio. Siamo certi che potrà tornare a svolgere un ruolo di primo piano per la Sardegna e per l’Italia”. Sono le parole del presidente della Regione Francesco Pigliaru sulla chiusura dell’accordo Meridiana-Qatar Airways. “Sin da principio abbiamo sostenuto e seguito questa vicenda con preoccupazione ma anche con fiducia – prosegue Francesco Pigliaru -, perché sapevamo con quanto impegno veniva affrontata soprattutto da parte del ministro Delrio, cui va il nostro particolare ringraziamento. Meridiana è una compagnia che ha storicamente solide basi in Sardegna e per noi costituisce un tassello importante, sia sul fronte delle connessioni che su quello dell’occupazione: vederla non solo fuori dall’incertezza ma, al contrario, avviata verso nuove ed ampie prospettive di sviluppo – conclude il presidente Pigliaru – non può che riempirci di soddisfazione.”

“É un risultato importante e adesso guardiamo avanti”, aggiunge l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu. “Ci attendiamo un piano industriale che rafforzi l’offerta di collegamenti a livello nazionale e internazionale e che tuteli l’occupazione, garantendo tutti i lavoratori che sino ad oggi hanno contribuito in maniera determinante alla crescita della compagnia e alla buona riuscita dell’acquisizione. Sarà fondamentale – conclude l’assessore Careddu – il mantenimento della base del vettore nell’isola”.