Doppia preferenza, commissione pari opportunità: ora subito approvazione definitiva in consiglio

Cagliari, 28 Sett 2017 – “Un risultato storico, frutto di una battaglia che ha visto la CRPO unita ad altre numerose forze delle istituzioni e della società civile per un unico grande obiettivo, che ci auguriamo si concretizzi al più presto con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale”. Con queste parole la Commissione Regionale Pari Opportunità plaude al via libera alla doppia preferenza di genere nella legge elettorale da parte della Commissione Autonomia del Consiglio regionale.

“Fin dal nostro insediamento – dichiarano le Commissarie – l’introduzione della doppia preferenza di genere è stato uno dei temi in cima all’agenda della CRPO, con una costante azione di sensibilizzazione nei confronti della politica e dei cittadini, attraverso iniziative e incontri itineranti. Per raggiungere il traguardo – concludono le componenti della Commissione – saranno ancora fondamentali l’unità e la determinazione di tante donne e uomini, nella rivendicazione di un diritto che renderà le nostre istituzioni più giuste e la nostra società migliore”. Soddisfazione, da parte della Commissione, anche per l’approvazione dell’Art.2 con il quale si chiarisce la questione della rappresentanza di genere anche in Ogliastra.