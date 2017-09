Quarantenne di Sassari arrestato dal personale della Polizia di Stato per resistenza a P.U lesioni e porto di oggetti atti ad offendere.  

Sassari, 27 Sett 23017 – Ieri sera, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha arrestato un sassarese di 40 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere.

Gli agenti sono intervenuti presso un distributore di carburanti, situato lungo la via Buddi Buddi, su richiesta di un cittadino, che poco prima era stato aggredito verbalmente da un uomo, che sceso dalla propria autovettura lo minacciava ed insultava.

I poliziotti intervenuti velocemente sul posto, hanno individuato, nell’area di sosta retrostante il distributore, l’autovettura segnalata con a bordo due uomini, uno dei quali alla vista degli uomini della Polstato si è mostrato insofferente e, infatti, l’uomo, alla richiesta degli operatori di esibire un documento, ha iniziato a spintonarli e a minacciarli, per poi scagliarsi contro di loro con calci e pugni.

Gli agenti, che nella circostanza hanno riportato lesioni, sono riusciti ad immobilizzare l’uomo ed una volta fatto salire sul mezzo di servizio hanno poi proceduto alla sua perquisizione personale estendendola anche al veicolo, all’interno del quale hanno trovato alcuni arnesi metallici.

Dopo le formalità di rito, il 40enne è stato dichiarato in arresto e poi condotto presso il proprio domicilio dove è rimasto fino a stamane in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.