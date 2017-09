Operazione congiunta dei Carabinieri e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Corpo forestale regionale

Iglesias, 27 Sett 2017 – Gli accertamenti partiti da un filmato che girava su facebook, nel quale un cittadino italiano, 30 anni circa, alla vista di una nutria che si aggirava nei pressi della propria abitazione, ha imbracciato un fucile e ha sparato all’animale.

Mentre si svolgeva questa crudeltà, pericolosa poiché consumatasi sulla pubblica via ignorando totalmente l’incolumità di terzi, l’amico del cacciatore riprendeva tutto con il cellulare. Gli accertamenti congiunti dei carabinieri del Norm della Compagnia di Iglesias e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale del Corpo forestale regionale hanno portato ad individuare l’uomo nella mattinata di mercoledì 27 settembre: si tratta di un 33enne di Musei, luogo in cui si è svolta la vicenda.

F.N.S., cacciatore che legittimamente deteneva il fucile, è stato controllato dal personale operante è trovato effettivamente in possesso del fucile calibro 20 che si vede nel video; l’arma è stata sequestrata. Per l’episodio, avvenuto in realtà circa due settimane orsono, l’uomo dovrà rispondere per gli spari in luogo pubblico e dell’uccisione dell’animale, motivazioni per le quali verrà valutata la permanenza dei requisiti necessari per il porto d’armi.