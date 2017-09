Keller, incontro a Roma. Sul tavolo del ministero questioni rilancio stabilimento e ammortizzatori sociali

Cagliari, 27 Sett 2017 – Le assessore del Lavoro e dell’Industria, Virginia Mura e Maria Grazia Piras, hanno incontrato questo pomeriggio a Roma la vice ministra dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, per affrontare la questione che riguarda lo stabilimento Keller di Villacidro. L’esponente del Governo si è impegnato a portare all’attenzione del ministro del Lavoro l’esigenza di prorogare la mobilità di quei lavoratori che perderanno gli ammortizzatori sociali a partire dal 1 gennaio 2018.

L’assessora Mura ha rimarcato come finora sia stata la Regione a garantire la copertura del sostegno al reddito per i lavoratori dello stabilimento sardo, di numero superiore rispetto alla fabbrica dislocata in Sicilia. L’assessora Piras, dal suo canto, ha sottolineato che per quanto riguarda lo stabilimento di Villacidro esiste una manifestazione di interesse. La viceministra, su proposta degli esponenti della Giunta Pigliaru, si è detta disponibile a incontrare gli imprenditori interessati a rilevare la fabbrica per verificare eventuali risorse finanziarie da mettere a disposizione quale incentivo all’investimento.