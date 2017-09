Industria, Igea, Regione protagonista del risanamento societario dopo avvio inchiesta giudiziaria

Cagliari, 27 Sett 2017– La Regione ribadisce piena fiducia nell’azione della magistratura dopo la chiusura dell’inchiesta giudiziaria sulla passata gestione della società in house IGEA. L’azione di risanamento economico, finanziario e gestionale, intrapresa subito dopo l’avvio dell’inchiesta, e il radicale cambio di rotta nella gestione, avvenuta con la nomina di un nuovo amministratore, consentono di affermare che oggi ci si trova di fronte ad una società radicalmente differente.

Igea sta finalmente adempiendo ai suoi compiti istituzionali, volti al recupero dei territori minerari e alla definitiva messa in sicurezza delle miniere. Il percorso virtuoso intrapreso richiederà ancora grandi sforzi per recuperare il tempo perduto, ma l’operazione di risanamento iniziata fin dal 2014 fornisce oggi un’immagine trasparente della società in ogni sua azione. Un ringraziamento alle forze dell’ordine e alla magistratura è stato espresso dall’attuale amministrazione IGEA, la quale ha fornito piena assistenza nel corso delle indagini.