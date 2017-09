Carbonia, 27 Sett 2017 – Ancora sbarchi nel Sulcis iglesiente. Infatti, anche questa mattina sono giunti a Teulada 17 migranti, intercettati stamattina all’interno del poligono e sbarcati a Cala arrespiglia. Poi dopo qualche ora sono stati rintracciati e fermati altri 13 migranti sbarcati a Cala Lilliu sempre all’interno del poligono.

In seguito sono stati anche recuperati dai carabinieri della compagnia di Carbonia e portati alla base e, successivamente, la motovedetta dell’Esercito ha intercettato due barchini al largo di Capo Teulada dove, in un barchino vi erano 15 clandestini che sono stati presi in consegna da una motovedetta della Capitaneria di Porto di Sant’Antioco. Subito dopo un secondo barchino con 17 migranti a bordo è stato rimorchiato direttamente al porto di Teulada dalla motovedetta dell’Esercito.

Anche il barchino con 15 migranti era stato rimorchiato al porto di Teulada.

I tutti gli immigrati clandestini saranno trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir dove ormai non ci sono più posti a disposizione.