Gdf Cagliari – Lotta alla contraffazione: sequestrati, in due distinti interventi, 220 capi di abbigliamento, scarpe, borse ed accessori contraffatti. Denunciati due extracomunitari.

Cagliari, 27 Sett 2017 – L’attività di controllo economico del territorio da parte dei militari delle Fiamme Gialle di Cagliari ha condotto, nella giornata di ieri, all’ennesimo risultato di servizio in materia di contraffazione.

Infatti, in due interventi, entrambi operati a Decimomannu (CA) nell’ambito dell’attività di intensificazione di controllo del territorio in occasione della Festa patronale di Santa Greca, i Baschi Verdi del Gruppo di Cagliari hanno sequestrato 220 prodotti contraffatti, tra capi di abbigliamento, accessori, scarpe e borse, tutti finemente contraffatti e recanti vari marchi di note griffe.

I Finanzieri hanno altresì provveduto a segnalare alla locale Autorità Giudiziaria, per contraffazione e ricettazione, i due extracomunitari responsabili della vendita del citato materiale contraffatto: C. O. e T.P.B., entrambi senegalesi di 34 anni. Per uno di loro è inoltre scattato l’accompagnamento in Questura per le previste operazioni di fotosegnalamento in quanto sprovvisto del permesso di soggiorno.

L’attività di controllo del territorio di tutta la provincia cagliaritana proseguirà quotidianamente e verrà ulteriormente intensificata per continuare a garantire la sicurezza dei cittadini ed il presidio economico del territorio.