Quartese di 48 anni arrestato dai carabinieri per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale

Cagliari, 26 Sett 2017 – Nel tardo pomeriggio di ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Ca-San Bartolomeo, hanno arrestato Cristian Musiu, di 48 anni, Quartu Sant’Elena, con precedenti penali.

L’uomo, in Via Schiavazzi, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 1 grammo circa di “cocaina” e, quindi, subito dopo, si è scagliato contro i militari per cercare di sottrarsi al controllo e di guadagnare la fuga. Ma Musiu è stato comunque bloccato e ammanettato. In seguito è stato portato in caserma dove è stato ufficialmente dichiarato in arresto per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e poi è stato accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi. Inoltre l’uomo è stato al Prefetto quale assuntore di stupefacenti.