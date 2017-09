Il numero di migranti giunti sulle coste dell’Isola meridionale hanno superato le 150 persone arrivate tutte tra la tarda notte di ieri e questa mattina.

Carbonia, 26 Sett 2017 – Migranti clandestini invadono le spiagge del Sud Sardegna. Solo questa notte, mai avvenuto prima, oltre 150 migranti sono sbarcati, tra la notte e questa mattina sulle spiagge di varie località del Sulcis.Tutti i migranti, secondo i primi accertamenti fatti dai carabinieri delle zone interessate agli sbarchi, sono di nazionalità algerina e tra loro vi sono anche due donne arrivati tutti, come solito, con piccoli barchini lasciati poi alla deriva nella zona degli arrivi.

Il primo gruppo era composto da 62 persone è stato raggiunto poco dopo le 23 dagli uomini del Reparto aeronavale della Guardia di finanza, che lo ha preso in consegna a Porto Pino. Poi, un successivo sbarco vi è stato poche ore dopo e ha riguardato altri 26 migranti, giunti sempre a Porto Pino dove sono intervenuti i carabinieri di Carbonia, coordinati dal Maggiore Giuseppe Licari, mentre in 14, avvistati da un mercantile nel Canale di Sardegna, sono stati soccorsi dalla Guardia costiera di Cagliari. Infine, all’alba, altri 4 sulle coste di Chia.

Invece, questa mattina sono giunti a Sant’Antioco altri nove migranti: 5 sono stati trovati in piazza e 4 si sono consegnati spontaneamente agli uomini della Guardia di finanza.

In seguito sono stati segnalati, intorno alle 9.50, altri due barchini a Porto Pino con a bordo 37 migranti tra cui due donne e un bambino. Altri 9 algerini sono stati rintracciati in località Corru Manciu (sempre a Porto Pino). E per finire, a Porto Tramatzu, nella zona del poligono militare, è approdata un’altra imbarcazione con 13 persone.

Le operazioni di trasferimento al Cpa di Monastir sono in corso, mentre procedono i pattugliamenti nel Canale di Sardegna in cerca di altri natanti con clandestini del Magreb.