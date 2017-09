Giovane di Cagliari ubriaco crea scompiglio durante una festa paesana: arrestato dai carabinieri per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale

Iglesias, 26 Sett 2017 – I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato Alessandro Massidda, di 29 di Cagliari che, in preda ai fumi dell’alcol, ha seminato lo scompiglio durante i festeggiamenti in onore di Santa Greca a Decimomannu. Infatti, nel pomeriggio della domenica scorsa, il giovane, con precedenti penali, ha iniziato ad importunare sia i cittadini che affluivano per i festeggiamenti, sia gli intrattenitori: in particolare ha impedito l’esibizione di alcuni mimi insultandoli e spintonandoli.

Inseguito il giovane è stato segnalato al 112 e poco dopo i militari della Stazione di San Sperate sono intervenuti sul posto hanno subito individuato il giovane che si aggirava a torso nudo barcollando. Massidda quindi, all’arrivo della pattuglia dell’Arma aveva tentato di ingaggiare una colluttazione con una persona che tentava di bloccarlo e poi, quando i militari si sono avvicinati per sottoporlo a controllo, il giovane, complice l’alcol, ha dato in escandescenze e si è scagliato contro di loro. Subito dopo è stato sopraffatto e dichiarato in arresto per violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e una volta in caserma, per le formalità di legge, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia cc di Iglesias e ieri mattina, dopo essere comparso davanti al giudice unico del Tribunale di Cagliari che ha convalidato il provvedimento restrittivo e ha disposto che l’arrestato fosse rimesso libertà.