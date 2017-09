Fumi parco di Molentargius, Spano al Coc: Regione presente anche su bonifiche

Cagliari, 26 Sett 2017 – “La Regione darà massima disponibilità anche sul piano delle bonifiche con le risorse necessarie e continuerà a fornire il supporto delle strutture regionali per le migliori soluzioni tecniche al problema dei fumi nel Parco di Molentargius”. Lo assicura l’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, che oggi, a Quartu Sant’Elena, ha fatto il punto della situazione con il sindaco Stefano Delunas e i tecnici presenti al Coc, il Centro operativo comunale, assieme ai direttori di Arpas, Corpo forestale e Protezione civile e al direttore generale dell’Assessorato.

L’assessora Spano, che è rimasta quotidianamente in contatto con il primo cittadino e con i funzionari regionali impegnati nel l’emergenza, ha evidenziato la necessità di informazioni corrette per dare risposte precise alla cittadinanza. I dati della centralina mobile dell’Arpas dovranno essere validati e quelli relativi agli inquinanti in atmosfera potrebbero esserlo già nelle prossime 24 ore. Tempistica tecnica maggiore invece per i dati di diossina e IPA (idrocarburi policiclici aromatici) contenuti nelle polveri sottili, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni in quanto sul piano metodologico è necessario disporre di una quantità di campione sufficiente – da prelevare quindi su più giorni – per avere una risposta analitica significativa.

All’incontro con gli esperti la titolare dell’Ambiente ha sottolineato che, risolta la fase di emergenza si passerà a quella della bonifica. Le tappe prevedono innanzi tutto una procedura di caratterizzazione dei suoli che dovrà fornire informazioni sui materiali presenti. Successivamente potrà essere decisa l’eventuale bonifica. La prossima settimana sarà convocato il tavolo tecnico per l’avvio delle procedure una volta conclusa l’emergenza. Red