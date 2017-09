Cossa (Riformatori) e Moriconi (Pd): Non si capisce quali comuni ne fanno parte. A rischio i servizi sociali del PLUS21

Cagliari, 26 Sett 2017 – I consiglieri regionali Michele Cossa e Cesare Moriconi hanno presentato una interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore della Sanità per sollecitare risposte in merito alla definizione degli ambiti territoriali dei Piani Locali Unitari dei Servizi (Plus) e sulla necessità di bandire la gara per l’affidamento dei servizi del Plus-21

I consiglieri evidenziano una situazione di assoluta incertezza sulla delimitazione territoriale, del Plus21 attualmente composto dai comuni di Monserrato, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro, Sestu che fanno parte della città metropolitana, a cui si aggiungono i comuni di Ussana e Monastir, i quali fanno invece parte di una unione di comuni, in stridente contrasto con quanto si afferma nelle linee guida.

In particolare gli interroganti esprimono forte preoccupazione in ordine alla possibilità di prosecuzione dei servizi in gestione associata a partire dal 1° gennaio 2018. Infatti, il contratto relativo al servizio di assistenza domiciliare, scolastica e di segretariato sociale andrà a scadere il prossimo 31 gennaio 2017.

In assenza di precise direttive regionali non sussistono i presupposti per l’indizione di una nuova gara relativamente alla necessità di conoscere con esattezza il bacino territoriale e di popolazione di riferimento. Cossa e Moriconi chiedono a Pigliaru e Arru di provvedere con la massima urgenza a dare i necessari chiarimenti relativamente: agli ambiti territoriali di riferimento, dei PLUS, con particolare riferimento al Plus21; a quale sia, conseguentemente, l’ufficio di piano competente a programmare, gestire, monitorare e valutare le azioni e gli interventi previsti nel Plus e ai finanziamenti che si intendono destinare ai Plus. Com