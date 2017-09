A Cagliari la prima piazza in Italia dedicata al Rotary

Cagliari, 26 Sett 2017 – “Siamo felici di poter dedicare al Rotary questo spazio della città che verrà vissuto e frequentato non solo dai soci ma da tutti i cittadini”.

Non è voluto mancare il Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, alla intitolazione all’associazione internazionale del giardino situato tra via Castiglione e via Grandi che si è svolta questa mattina alla presenza, oltre che del primo cittadino, anche del Vice Sindaco, con delega alla Mobilità, Luisa Anna Marras, dell’Assessore al Verde Pubblico Paolo Frau, del Presidente del Consiglio Comunale Guido Portoghese e del Presidente della Commissione Consiliare Personale e Affari Generali Roberto Tramaloni.

Alla cerimonia hanno partecipato anche i rappresentanti dei vari Rotary Club del capoluogo sardo, guidati dalla presidentessa del Rotary Club Cagliari Est, Cicci Ibba. “Questa piazza è un grande orgoglio per noi perché è di tutti i rotariani e non solo. Ci fa piacere che sia stata intitolata a noi perché oltre a fare tanti service internazionali, abbiamo lavorato parecchio anche per la città”.

Entusiasta ed emozionata anche il Governatore del Distretto 2080, Salvina Deaiana che ha confermato come quella di Cagliari sia l’unica piazza in Italia dedicata al Rotary. Com