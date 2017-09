Arrestato pregiudicato ogliastrino per coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nuoro, 25 Sett 2017 – Lo scorso fine settimana, al termine di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti, personale dei Commissariati di P.S. di Lanusei, Tortolì e del Nipaf del Corpo Forestale di Lanusei hanno arrestato a Villagrande Strisaili, un ogliastrino, pluripregiudicato, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo marijuana.

La piantagione è stata scoperta in un’area boschiva a ridosso dell’abitato di Villagrande Strisaili, ben occultata e delimitata da una rete in plastica di colore verde, controllata dall’esterno da un sistema di foto trappole.

All’interno della stessa anche un capanno realizzato con assi di legno rivestiti in plastica, ove venivano custodite le inflorescenze di marijuana recise dalle piante madri nonché diversi attrezzi per la prima lavorazione e il successivo trasporto in altro luogo.

Le 41 piante, rigogliose e alte tra i 2.50 e 4.20 metri, sono risultate sorrette da diversi pali e da un’impalcatura realizzata con fili di ferro e nylon in modo da poter preservare dall’azione degli agenti atmosferici l’integrità di ogni singolo ramo.

I servizi di appostamento, disposti senza soluzione di continuità, hanno consentito l’individuazione del responsabile, nella cui casa abitativa, al piano interrato, è stato scoperto un ulteriore locale, realizzato appositamente con tessuto-non-tessuto, adibito a laboratorio per la lavorazione della sostanza stupefacente.

Al suo interno sono stati rinvenuti circa 11 kg. di boccioli ed infiorescenze di Cannabis Indica “Marijuana” della quale circa 3 chili già essiccata e la restante in fase di essicazione, unitamente ad attrezzature per l’asciugatura artificiale, la pesatura e il confezionamento sottovuoto. Inoltre sono state rinvenute diverse munizioni calibro 12 e 22, detenute illegalmente.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto per coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizioni e poi accompagnato e rinchiuso presso la Casa Circondariale di Lanusei.