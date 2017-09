Ambiente, Pigliaru e Spano a Tavolara insieme al ministro Delrio: attenzione crescente alla sostenibilità, ora progettualità triennale per 1,5 milioni

Cagliari, 25 settembre 2017 – “Non si poteva trovare uno scenario migliore per ragionare di ambiente e, nello specifico, di educazione ambientale.” Lo ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru oggi sull’isola di Tavolara, aprendo il suo breve saluto all’incontro per discutere sul futuro della rete dei Ceas, i Centri di Educazione ambientale della Sardegna, organizzato dall’Area marina protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo e al quale ha preso parte il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Delrio. “L’organizzazione della conoscenza e un concreto e costante lavoro sull’educazione alla sostenibilità sono fondamentali – ha detto Francesco Pigliaru -, ed è dovere delle istituzioni investire risorse, idee ed energie in questa direzione. Lo abbiamo fatto sulle infrastrutture e basti citare gli ultimi esempi: 20 milioni per la mobilità elettrica e l’avvio della grande rete ciclabile, oltre 2000 km di cui 1230 di ciclovia turistica. Ora ci impegniamo a finanziare in misura importante i laboratori sull’ambiente dentro Iscol@, nella parte del progetto dedicata alla didattica. Vogliamo far funzionare le scuole come luoghi di intelligenza collettiva di un territorio: dare ai nostri ragazzi gli strumenti per conoscere e rispettare lo straordinario ambiente della Sardegna – ha concluso il Presidente della Regione -, è un passaggio essenziale”.

Concetti ripresi dal ministro Delrio, che ha sottolineato come si tratti di un passaggio fondamentalmente politico. “Noi dobbiamo incoraggiare chi si occupa di educazione, perché chi lo fa semina un valore straordinario nella società”, ha detto Graziano Delrio, spiegando che si tratta del valore che crea la fiducia nell’agire insieme per uno sviluppo durevole e sostenibile. “Di questa fiducia è fatto il capitale sociale – ha concluso Il ministro Delrio -, ed è questo il valore che determina successo o insuccesso”.

L’approfondimento, basato sulle parole chiave collaborazione, partecipazione, innovazione e naturalmente sostenibilità, è spettato all’assessora dell’Ambiente Donatella Spano. “Abbiamo costantemente puntato sull’educazione alla sostenibilità e registriamo un’attenzione in Sardegna sempre maggiore anche nel confronto interregionale che emerge nella Commissione Ambiente, che ho il compito di coordinare. I risultati sono stati notevoli e ora dobbiamo impegnarci ulteriormente a fare rete”, ha detto l’Assessora dell’Ambiente. “Lo abbiamo già fatto costruendo la rete dei Ceas, i Centri di educazione alla sostenibilità, che sono dei presidi a livello locale in grado di coinvolgere e spingere all’azione la popolazione in ogni fascia d’età, riuscendo a veicolare informazioni scientificamente corrette in un linguaggio accattivante. La nuova sfida è quella di innovare nei metodi e nei contenuti”.

Donatella Spano ha parlato anche delle risorse. “Per il triennio 2016-2018 abbiamo programmato in Giunta interventi per 1,5 milioni di euro che gli uffici stanno definendo in un processo di partecipazione attivato con i CEAS e con i nodi provinciali, mettendo al centro il tema dell’economia circolare in tutte le sue declinazioni, dai cambiamenti climatici alla resilienza, ai rifiuti sino al dissesto e facendo sistema tra i temi emergenti e strategici della sostenibilità ambientale su cui la Giunta è costantemente impegnata”, ha sottolineato Spano, aggiungendo: “L’impegno della Giunta non si può identificare con questo seppur rilevante singolo finanziamento, sono infatti presenti importanti occasioni di crescita dei Centri di educazione alla sostenibilità all’interno delle più ampie politiche che sta portando avanti l’Amministrazione regionali. Mi riferisco agli interventi finanziati con le risorse europee e la programmazione territoriale, il progetto Iscol@ con gli interventi immateriali e laboratoriali accanto a quelli infrastrutturali”. È stata ampliata la rete partendo dai primi 11 Ceas accreditati per arrivare al nuovo progetto di 29 Ceas accreditati e includere tutto il sistema regionale Infeas. Il lavoro prosegue con il consolidamento del Centro Regionale di Coordinamento nel suo ruolo di cabina di regia regionale, valorizzando al contempo il lavoro svolto nei singoli territori. “La rete deve funzionare integrandosi con quelle esistenti – ha concluso l’Assessora – con le interconnessioni tra la Rete dei Ceas e la rete delle aree naturali protette sia a livello regionale che nazionale”. Red