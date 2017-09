Cagliari, 24 Sett 2017 – L’attività di controllo economico del territorio a cura delle Fiamme Gialle di Cagliari ha condotto, nella giornata di ieri, all’ennesimo risultato di servizio in materia di contraffazione. Infattim in due distinti interventi, i Baschi Verdi del Gruppo di Cagliari, hanno sequestrato 192 prodotti contraffatti, tra capi di abbigliamento, accessori, scarpe e borse, tutti finemente contraffatti e recanti vari marchi di note griffe.

Il primo intervento è stato effettuato nella città di Elmas (CA) dove i finanzieri hanno individuato un senegalese di 40 anni con regolare permesso di soggiorno, mentre vendeva, lungo la via principale, scarpe, jeans e maglioni di buona fattura, che, ad un attento esame, riportavano marchi ufficiali contraffatti. I 38 prodotti rinvenuti sono stati sequestrati ed i finanzieri hanno proceduto alla denuncia dell’uomo lla locale Autorità Giudiziaria.

Il secondo intervento è stato realizzato a Decimomannu (CA) nell’ambito dell’attività di intensificazione di controllo del territorio in occasione della Festa patronale di Santa Greca dove poi, i finanzieri hanno individuato un altro senegalese, di 34 anni, che su una bancarella improvvisata, proponeva ai tanti avventori della manifestazione, 154 prodotti contraffatti tra borse, magliette, felpe e scarpe, anch’essi recanti marchi contraffatti riconducibili alle più noti brand in commercio.

Il giovane africano quindi è stato anche lui denunciato all’Autorità Giudiziaria, per contraffazione ed abusivismo commerciale ed è stato inoltre accompagnato in Questura per le previste operazioni di fotosegnalamento in quanto sprovvisto del permesso di soggiorno.

L’attività di controllo del territorio di tutta la provincia cagliaritana proseguirà quotidianamente e verrà ulteriormente intensificata per continuare a garantire la sicurezza dei cittadini ed il presidio economico del territorio.