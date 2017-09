M5S, il candidato premier è Di Maio. Grillo: ora indirizzo politico è cambiato

Rimini, 24 Sett 2017 – Come ampiamente previsto, dal palco di Rimini è stata annunciata la candidatura alla presidenza del Consiglio per i pentastellati di Luigi Di Maio. L’annuncio è venuto da Beppe Grillo: Di Maio ha avuto 30.936 voti su 37.442mila votanti. La kermesse del M5S ha così formalmente segnato la conclusione del percorso per la scelta del candidato premier alle prossime elezioni politiche, che si terranno entro la primavera del 2018.

Nelle sue prime parole da neo candidato premier Luigi di Maio ha evidenziato che ‘con la disciplina ed onore ci sarà la riscossa degli italiani’: “Tutti insieme ce la possiamo fare perché noi siamo il Movimento 5 Stelle e non lo dobbiamo dimenticare mai” ha detto l’attuale vice presidente della Camera, parlando dal palco di Rimini. “Nei prossimi mesi gli italiani dovranno scegliere tra sopravvivere e vivere. Con noi sarà il governo della riscossa degli italiani”. “La responsabilità che mi avete affidato è grande- ha continuato – ma tutti insieme, attivisti, consiglieri comunali, sindaci, consiglieri regionali, parlamentari e europarlamentari, Beppe, Davide, ce la possiamo fare.

Beppe Grillo passando il testimone a Di Maio ha prima scherzato: “Arriveranno tutte le denunce…. Il capo politico ora avrà un indirizzo che non è casa mia, tutte le denunce…eh eh” soffermandosi, con ironia, sul passaggio della leadership del Movimento dal Garante e fondatore al candidato premier Di Maio ma poi ammettendo dal palco di Italia 5 Stelle: “Non posso uscire, questo Movimento ce l’ho dentro, ce l’ho nel Dna. Starò sempre con voi. Ora c’è Luigi, che tratterà con gli imperatori del Giappone, se vincerà. Parlerà con un sacco di persone importanti, bisognerà stargli vicino, creare uno staff meraviglioso”.

“Il nostro è un bel progetto, non è né di destra, né di sinistra, ma è fatto solo buone idee di buon senso. Noi portiamo avanti le buone idee”, ha detto Luigi Di Maio a Rimini. Il candidato premier dei Cinque stelle ha infine annunciato che “da martedì faremo di tutto per combattere il Rosatellum bis, questa legge antidemocratica, scritta solo per combattere il M5s”.

Luigi di Maio chiude il comizio con un saluto a Giancarlo Cancellieri, il pentastellato in corsa per la presidenza della Regione Sicilia. “Siamo tutti con te – ha detto il vicepresidente della Camera – anche nell’impresa che ci aspetta il 5 novembre”.