A Olbia giovane ucraino devasta un bar mentre era ubriaco: arrestato dai carabinieri per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Olbia, 24 Sett 2017 – La notte scorsa, sono giunte alcune chiamate al 112 da parte di cittadini spaventati dalla violenza di una persona che si trovava all’interno di una pizzeria aperta tutta la notte. Giunta sul posto la pattuglia del Norm del Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia, hanno trovato Vitaliy Haplevskyy, di 34 anni, di origine ucraina, residente ad Olbia, di fatto disoccupato e già noto alle Forze di Polizia che, in evidente stato di ebrezza, stava distruggendo tutto ciò che si trovava all’interno del locale.

L’uomo, poi, come ha visto i militari, si è scagliato contro di loro cercando di colpirli con calci e pugni, ma è stato immediatamente fermato, ammanettato e portato in caserma in stato di arresto, nonché denunciato per il danneggiamento del locale.

Quindi una volta fermato e perquisito, è stato trovato in possesso anche di alcuni grammi di marijuana, uno spray al peperoncino e una placca “Security Service”, tutto sottoposto a sequestro.

A seguito della direttissima, l’arresto per resistenza con violenza a P.U. è stato convalidato e nei confronti dell’ucraino è stata disposta la misura dell’obbligo di dimora con il divieto di uscire nel corso della notte.