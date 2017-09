L’Iran sfida Trump, tv: testato con successo nuovo missile balistico

Teheran, 23 Sett 2017 – L’Iran ha “testato con successo” il suo nuovo missile balistico, ‘Khorramshahr’, che ha un raggio di azione di 2.000 chilometri. Lo riferisce Press Tv, pubblicando il video del lancio della tv di Stato Irib. La nuova arma iraniana era stata presentata ieri a Teheran durante la parata per il 37/o anniversario della guerra Iran-Iraq, alla presenza del presidente Hassan Rohani. Il nuovo lancio appare come una sfida al presidente americano Donald Trump che ha duramente attaccato l’Iran nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu.

Il Khorramshahr è il terzo tipo di missile iraniano con una gittata di 2.000 km, insieme al Qadr-F e al Sejjil, e può portare testate multiple, aggiunge Press Tv. Secondo il generale di brigata, Amir Ali Hajizadeh, alto comandante delle forze aerospaziali del Corpo dei guardiani della Rivoluzione islamica (Irgc), il nuovo missile è di misure più contenute e più tattico, e sarà operativo nel “prossimo futuro”.

L’annuncio della televisione di stato iraniana arriva in un clima particolarmente teso tra l’Iran e gli Stati Uniti, con il presidente americano Donald Trump che ha minacciato di cancellare l’accordo del 2015 sul nucleare iraniano. Ieri il presidente iraniano Hassan Rohani, in un discorso tenuto in occasione di una marcia commemorativa dell’inizio della guerra Iraq-Iran del 1980, aveva detto che l’Iran avrebbe rafforzato le sue capacità militari, comprese quelle balistiche, nonostante le critiche mosse da Stati Uniti e Francia. “Che lo vogliate o meno, noi rafforzeremo le nostre capacità militari, necessarie come deterrente – ha detto il capo di Stato nel suo intervento, trasmesso in diretta televisiva – rafforzeremo non solo le nostre capacità balistiche, ma anche le nostre forze aeree, di terra e di mare… quando si tratta di difendere il nostro Paese non chiediamo il permesso a nessuno”.