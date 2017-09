Incidenti stradali: Muore turista belga di 44 anni nei pressi di Gavoi andando a sbattere contro il guard-rail con la sua moto.

Gavoi (Nu), 23 Sett 2017 – Questa mattina, alle ore 11.00 circa, nelle campagne di Gavoi (Nu), sulla statale 12al km 135+500 in direzione Gavoi – Lago di Gusana si è verificato un incidente stradale mortale in cui ha peso la vita una turista belga che faceva parte di un gruppo di motociclisti di quel paese in vacanza ad Orosei (Nu).

Boonen Tanja Clara, di 44 anni, belga, mentre con la sua potente moto percorrere una curva, ha perso controllo del mezzo e dopo aver impattato sul cordolo di cemento a bordo strada, è stata scaraventata sulla corsia opposta andando ad impattare sul guard-rail. Nella circostanza non sono stati coinvolti altri veicoli. Sul posto subito dopo sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Gavoi, dell’aliquota radiomobile della compagnia di Ottana ed il personale del 118 che, dopo aver praticato diversi tentativi di rianimazione non è rimasto altro che dichiarare la morte della donna a seguito delle gravissime lesioni riportate.

Del gruppo di motociclisti faceva parte anche il marito della Boonen. Il traffico è rimasto sospeso fino alle ore 14:20 per gli accertamenti del caso. Invece la salma al termine dei rilievi è stata restituita ai famigliari.