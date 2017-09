Arrestato pensionato di 57 anni, di Burcei per maltrattamenti in famiglia.

Quartu Sant’Elena (Ca), 23 Sett 2017 – Alle ore 19:00 circa di ieri, i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato Carlo Coppo di 57 anni, pensionato e con precedenti penali, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo, dopo che la moglie aveva presentato ai carabinieri della Stazione di Burcei una formale denuncia per i maltrattamenti subito nel lungo periodo i quali, dopo una breve indagine si sono presentati a casa della coppia dove era appena terminata la violante lite durante la quale il marito aveva colpito la moglie con uno zoccolo di legno alla testa causandole ferite giudicate guaribili, dai sanitari della locale guardia medica, in otto giorni di riposo e cure e, quindi, l’aggressore è stato hanno portato via in manette

Quindi a Coppo dopo le formalità di legge gli è stato formalmente contestato il grave reato e poi è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Quartu Sant’Elena in attesa del rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale di Cagliari.