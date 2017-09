Arrestato giovane di Siliqua dai carabinieri del paese per atti persecutori e il fratello per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Siliqua, 23 Sett 2017 – Ieri sera a Siliqua (Ca), i carabinieri della Stazione del paese e i colleghi del Norm-Aliquota Radiomobile, hanno arrestato per atti persecutori Gino Andrea Corona, di 41 anni, di Siliqua, operaio, con precedenti e per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale il fratello convivente, Francesco Corona, di 33 anni, operaio, pregiudicato.

Nel pomeriggio precedente, la 25enne ex fidanzata di Gino Andrea, anche lei dello stesso paese, ha contattato il 112 riferendo che l’ex fidanzato si era presentato presso la sua abitazione unitamente al fratello Francesco, per insultarla e minacciarla.

Il tempestivo intervento e conseguente arresto, arriva in ragione di una situazione già seguita durante una fase d’istruttoria per l’adozione di provvedimenti per una recente analoga denuncia.

I due fratelli, alla vista dei militari operanti, hanno tentato di dileguarsi ma Francesco Corona per coprire la fuga del fratello, si è scagliato contro i militari ma lo hanno quasi subito immobilizzato e poi hanno anche raggiunto l’altro fratello e anche questo ammanettato

Subito dopo i fratelli Corona sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo, conclusosi nella tarda mattinata di oggi con la convalida dei provvedimenti restrittivi e poi disposto gli arresti domiciliari solo per Gino Andrea Corona.