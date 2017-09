Turismo, Assessora Argiolas: congressi e matrimoni per destagionalizzare. Da oggi a Cagliari workshop internazionale sul turismo congressuale

Cagliari 22 Sett 2017 – La Sardegna destinazione privilegiata per matrimoni e congressi: su questi segmenti infatti l’assessorato del Turismo sta rafforzando il suo impegno nel fitto calendario di eventi fieristici e promozionali previsti in autunno. E proprio oggi, all’ex Manifattura di Cagliari, inizia un workshop, organizzato dalla Regione con la collaborazione di Ediman, intitolato “MICE Destinazione Sardegna 2017” che ha l’obiettivo di presentare ai buyer internazionali le opportunità legate al turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Events) nella nostra isola.

“Wedding e Mice sono turismi che possono contribuire ad aumentare le presenze”, spiega l’assessora del Turismo Barbara Argiolas. “Oggi e domani – continua – presenteremo a una ventina di buyer europei la Sardegna come meta ideale per eventi di medie dimensioni, tra i 150 e i 400 partecipanti. Incontreranno gli operatori e avranno l’opportunità di visitare località e strutture della costa e dell’interno. Il congressuale è un comparto importante che coinvolge un grande numero di imprese sul territorio e non è condizionato dai voli low cost”.

I buyer coinvolti in “Mice Destinazione Sardegna 2017” sono 22, rappresentano agenzie e società specializzate nell’organizzazione di eventi internazionali e provengono da Germania, Francia, Olanda, Spagna, Regno Unito, Repubblica ceca e Belgio. Dopo una visita guidata alla città di Cagliari, si sono ritrovati oggi pomeriggio all’ex Manifattura per i saluti di benvenuto e per una prima presentazione della Sardegna come destinazione congressuale. A seguire, si sono tenuti gli incontri gli operatori locali. Domani invece, sarà la giornata degli educational tour e delle site inspections nelle strutture: i partecipanti al workshop si divideranno in tre itinerari su tutto il territorio regionale.

In questi stessi giorni, la Sardegna sarà ospite dello spazio Enit anche al Wedding Show di Londra (http://www.nationalweddingshow.co.uk/london-wedding-show/), in programma da oggi e fino al 24 settembre. “Il segmento wedding – spiega l’esponente della giunta Pigliaru – è in grande crescita e rappresenta un’opportunità per la nostra isola.

Ancora Mice al centro dell’attenzione tra un mese, con il Med Market Mice & Luxury Workshop di Napoli, in programma dal 24 al 26 ottobre 2017, un evento dedicato alla fascia alta al quale partecipano oltre 100 buyer internazionali provenienti da Europa, Stati Uniti, Russia, Brasile, Cina, Giappone e Sud Corea. Questi appuntamenti si aggiungono a quelli istituzionali, ai quali la Regione partecipa già da diversi anni: il TTG di Rimini (12-14-ottobre 2017), il WTM di Londra (6-8- novembre), il TT Warsaw di Varsavia (23-25 novembre), l’IBTM di Barcellona (28-30 novembre 2017) e la mostra internazionale “Buongiorno Italia” di Mosca (5-12 dicembre). “A queste iniziative già programmate – dice ancora l’assessora Argiolas – si aggiungeranno quelle organizzate in collaborazione con UnionCamere Sardegna: l’educational con i cinesi è stato il primo passo e a breve presenteremo il calendario completo che ci accompagnerà da qui a tutto il 2018″. Com