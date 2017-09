 Scuole paritarie, pubblicato l’avviso. Al via i contributi per 18 milioni

Cagliari, 22 Sett 2017 – È stato pubblicato oggi l’avviso per le richieste di concessione dei contributi per la gestione delle scuole dell’infanzia non statali paritarie, per l’anno scolastico 2017/2018. Le risorse stanziate ammontano a 18milioni di euro.

Le domande dovranno essere presentate, a partire dalle ore 10 del 25 settembre 2017 e fino alle ore 13 del 13 ottobre 2017, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico online, messo a disposizione dalla Regione. Per tutte le informazioni: http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=347611&v=2&c=3&t=1