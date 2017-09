La prevenzione cardiovascolare con la Banca del Cuore

Cagliari, 22 Sett 2017 – Per tre giorni, da martedì 26 a giovedì 28 settembre, in Piazza Centomila a Cagliari stazionerà il Truck Banca del Cuore, la più importante Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare mai realizzata nel nostro Paese per la salute del cuore degli italiani, promossa dal Settore Operativo Autonomo “Banca del Cuore” della Fondazione per il Tuo cuore – Onlus di Anmco – Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Federsanità Anci.

La Banca del Cuore è un Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare ideato e realizzato dal dottor Michele Gulizia che quest’anno, grazie al Truck Tour, sta raggiungendo migliaia di cittadini coprendo in maniera omogenea l’intero territorio nazionale.

Il Jumbo Truck, appositamente allestito per lo screening approfondito e gratuito di prevenzione cardiovascolare, nei prossimi 5 mesi farà tappa al centro di 36 città italiane: dopo essere stato ad Ancona, Teramo, Bari, Lecce, Matera, Cosenza, Catanzaro, Napoli, Avellino, Roma, Viterbo, Perugia e Firenze, Torino, Genova, Nuoro e Cagliari proseguirà nel mese di ottobre per Palermo, Catania, Viareggio, Cremona, Milano, Bergamo, Trieste, Venezia, Trento, Vicenza, Bologna, Rimini.

“Il Truck Tour Banca del Cuore ci permette di andare direttamente a casa degli italiani, ovvero nel cuore pulsante di 30 delle principali città italiane. I 3200 tra uomini e donne visitati nelle 14 città nelle quali si è recato già il Truck, stanno a testimoniare l’attenzione che i cittadini hanno verso la prevenzione, ad iniziare dalle malattie cardiovascolari. – Michele Gulizia- Presidente della Fondazione per il Tuo cuore – Onlus di Anmco e Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia Ospedale “Garibaldi-Nesima” di Catania.

Un dato che conferma quello che è emerso, grazie alla diffusione capillare del Progetto Banca del Cuore, in questi due anni: le circa 18.000 persone visitate, tra le quali è stato possibile identificare 231 casi (l’1,3%) con anomalie a livello cardiovascolare, pregressi infarti e fibrillazione atriale in persone ignare di aver tale situazione.”

Nei tre giorni di permanenza a Cagliari chi si recherà sul Truck Tour Banca del Cuore potrà effettuare gratuitamente uno screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di: esame elettrocardiografico e screening aritmico, rilievo della pressione arteriosa, prelievo di una goccia di sangue dal dito per la determinazione di tutto il profilo lipidico – colesterolo totale, HDL, LDL, calcolato COL/HDL, trigliceridi, glicemia, emoglobina glicata – storia clinica e farmaci assunti. Inoltre, al termine della visita ogni cittadino riceverà la stampa del proprio elettrocardiogramma, dello screening metabolico, del proprio rischio cardiovascolare e un kit di 7 opuscoli realizzati da “Fondazione per il tuo cuore” sulla prevenzione cardiovascolare.

Dopo gli esami a tutti verrà consegnata gratuitamente la propria BancomHeart, la card di Banca del Cuore. Una card unica al mondo, grazie alla quale i possessori possono prendersi cura meglio del proprio cuore, anche lontano da casa, in viaggio o quando non si ha la possibilità di raggiungere il proprio medico. Le informazioni mediche raccolte vengono custodite nella “Banca del Cuore”: una cassaforte digitale dove le informazioni mediche relative al cuore sono sempre disponibili e consultabili da ciascun singolo utente. Infatti, la BancomHeart, grazie alla password segreta conosciuta solo dall’utente, consente di connettersi alla Banca del Cuore via internet dall’Italia e dall’estero, e di vedere o scaricare il proprio elettrocardiogramma e i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera.

“Siamo felici di ospitare a Cagliari il progetto Banca del Cuore – sottolinea il sindaco di Cagliari Massimo Zedda – crediamo fermamente nell’importanza della prevenzione e cerchiamo di lavorare, in ogni settore di competenza del Comune, per il benessere dei nostri concittadini. Quando si parla di salute è fondamentale tenere sempre alta l’attenzione: per questo riteniamo fondamentale l’iniziativa che la Fondazione per il Tuo Cuore sta portando nelle piazze di tutta Italia, grazie alla quale chiunque può effettuare con personale specializzato e in modo gratuito una serie di esami per la prevenzione cardiovascolare. Il nostro ringraziamento va anche alla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri per aver portato a Cagliari una delle tappe di questo viaggio per la salute”.

All’interno del Truck Tour Banca del Cuore, oltre allo spazio dedicato agli esami clinici, vi è un’area attrezzata dove saranno tenuti eventi scientifici divulgativi di prevenzione cardiovascolare rivolti ai cittadini oltre a incontri/dibattiti/tavole rotonde con i medici locali sul tema della prevenzione cardiovascolare globale.

In particolare, saranno al centro di degli incontri, organizzati sul Truck, tematiche come, ad esempio, l’ipercolesterolemia – secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti dal Documento di Consenso intersocietario, multidisciplinare, Anmco, Istituto Superiore di Sanità e altre 15 società scientifiche (GIC 2016, Vol 17, suppl. 1 al n.6), la fibrillazione atriale e i tromboembolismi polmonari e periferici, secondo i percorsi diagnostici e terapeutici descritti nei Documenti di Consenso intersocietari Anmco e nelle più recenti pubblicazioni scientifiche 2016.

“Per la nostra Regione l’arrivo del Truck Tour Banca del Cuore può essere salutato con entusiasmo. Questa iniziativa non è soltanto un’importante operazione di cultura preventiva, che permette ai cittadini di porre l’attenzione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma è anche un importante riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra Associazione in Sardegna. L’auspicio è che questa iniziativa sia una volta di più di stimolo per una maggiore consapevolezza e responsabilità verso la propria salute ad iniziare con il prevenire le malattie cardiologiche a 360 gradi, in accordo con le conoscenze scientifiche attualmente maturate in merito. Anche per questo ci compiacciamo di questa iniziativa che è volta al benessere dei cittadini e dei tanti visitatori della nostra Regione.” Marco Corda Presidente Anmco Sardegna.

Date e orario apertura Truck Tour Banca del Cuore Piazza Centomila da martedì 26 a giovedì 28 settembre dalle 09.00 alle 19.00.