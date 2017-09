Giunta Sardegna: le altre delibere della giunta

Cagliari, 22 Sett 2017 – La Giunta regionale, riunita a Villa Devoto sotto la direzione del vicepresidente Raffaele Paci, ha approvato le modalità organizzative e di funzionamento del Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente come proposto dall’assessore della Sanità Luigi Arru.

Commercio – Un concorso per l’ideazione e la creazione del nuovo contrassegno regionale che identifichi le rivendite di pane fresco o tipico. È quanto prevede la delibera approvata dall’esecutivo su proposta dell’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas. Per il concorso, il cui regolamento verrà predisposto dagli uffici dell’Assessorato, è previsto uno stanziamento di 15mila euro.

Ambiente – Su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, la Giunta ha deliberato di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, condizionato a prescrizioni, un intervento per il recupero rifiuti speciali non pericolosi in un impianto produzione di calcestruzzi nel cantiere Diga di Monti Nieddu a Sarroch. Sarà invece sottoposta a ulteriore procedura di Via il progetto del Piano di lottizzazione Thanit a Elmas. Red