Arrestato dai carabinieri della compagnia di Villacidro 50enne di Guspini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi

Villacidro (Ca), 22 Sett 2017 – Alle ore 17.40 di ieri, a Guspini, in via Giardini n. 79, i carabinieri della Stazione di Guspini e i colleghi del Norm della compagnia di Villacidro, agli ordini del Maggiore Andrea Cassarà, hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, di Sanna Fabrizio, 50enne di Guspini.

I militari, nel corso di un mirato servizio antidroga hanno eseguito la perquisizione dell’abitazione dell’uomo all’interno della quale sono stati rinvenuti 20 piante di canapa indiana dell’altezza di circa due metri, di cui otto coltivate nel terreno attiguo alla casa, 779 grammi di marijuana suddivise in dieci buste del tipo “sottovuoto”, un bilancino di precisione, 23 cartucce cal. 38 special, 20 cartucce cal. 12 caricate a pallettoni, 1 artifizio artigianale con miccia privo di indicazioni e 3 pistole scacciacani.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato riaccompagna a casa dove è rimasto in regime di arresti domiciliari fino a stamane in attesa del rito direttissimo previsto per oggi.