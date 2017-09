Visita di S.E. l’arcivescovo di Sassari, Padre Paolo Atzei alla Questura di Sassari

Sassari, 21 Sett 2017 – Questa mattina S.E. l’Arcivescovo di Sassari, Padre Paolo Atzei, che lascerà prossimamente la Diocesi di Sassari, ha fatto visita in Questura.

L’Arcivescovo, accompagnato dal Cappellano della Polizia di Stato, don Giovanni Battista Pischedda, è stato accolto dal Vice Questore Vicario, dr. Maurizio Terrazzi, che a nome di tutto il personale, poliziotti e impiegati civili, ha fatto gli onori di casa, ringraziandolo per l’importante visita.

Nel corso della sua permanenza in Questura, S.E. l’Arcivescovo, presso l’auditorium, ha incontrato una rappresentanza dei funzionari e del personale in servizio in Questura e dopo aver salutato i presenti, ha espresso parole di vivo apprezzamento per tutti gli uomini e donne della Polizia di Stato, ringraziandoli per il loro incessante lavoro in favore del prossimo e, in particolare, verso quei cittadini più deboli e indifesi.