Cagliari, 21 Sett 2017 – L’Assessorato della Sanità comunica che precauzionalmente sono state ritirate dal commercio alcune partite di uova di un allevamento del cagliaritano per sospetta presenza di Fipronil. L’allevamento è stato bloccato in attesa che l’Istituto Zooprofilattico della Sardegna effettui le analisi sui campioni consegnati in serata.

