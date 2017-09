Giovane incensurato di 18 anni di Monastir arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Dolianova (Ca), 21 Sett 2017 – All’una di questa mattina, a Monastir (Ca), i carabinieri della Stazione del paese nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno proceduto all’arresto in flagranza, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, di Paolo Camboni, di 18 anni, incensurato di Ussana.

Il ragazzo, durante il controllo agli avventori di un bar del posto, a seguito di perquisizione d’iniziativa, è stato trovato in possesso di 15 grammi circa, in dosi, tra “marijuana” e “hashish”.

Pertanto l’attività di perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti e sequestrati altri 50 grammi di hashish, 600,00 euro in contanti circa, ritenuti provento attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Durante lo stesso servizio è stato sottoposto a perquisizione personale anche un altro ragazzo, anche lui studente di 20 anni, di Ussana, con precedenti, trovato in possesso di un grammo circa di hashish che poco prima aveva comprato dallo spacciatore per uso personale, motivo per cui sarà segnalato al prefetto di Cagliari, quale assuntore di stupefacenti.

Quindi il 18enne arrestato dopo le formalità di legge è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo che si svolto questa mattina davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari.