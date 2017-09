Catalogna. Pigliaru in contatto con sede sarda generalitat. “Notizie preoccupanti. Forza che vince sul dialogo non è mai strada giusta”

Cagliari, 20 Sett 2017 – “Quando la forza vince sul dialogo non è mai la strada giusta. Per questo abbiamo espresso direttamente il nostro sostegno alla Generalitat e per questo la Sardegna è vicina al popolo catalano e alle sue istituzioni.” Sono le parole del presidente della Regione Francesco Pigliaru, che ha preso subito contatto con la sede istituzionale che la Generalitat de Catalunya ha in Sardegna, ad Alghero, e ha sentito al telefono il direttore Joan Elies Adell. “Le notizie che arrivano sono preoccupanti, si respira un clima di messa in pericolo delle libertà democratiche”, prosegue il presidente Pigliaru.

“Esistono strumenti istituzionali e organi costituzionali che gli Stati possono utilizzare per far valere le proprie funzioni e competenze. Agire con la forza, negare il diritto dei cittadini di esprimere le proprie opinioni politiche e di proporre riforme sull’autodeterminazione – conclude Francesco Pigliaru -, è sempre una lesione grave dei valori e dei princìpi su cui si fondano le democrazie moderne.”