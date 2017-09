Una persona denunciata per coltivazione di sostanze stupefacenti a Barisardo da agenti di Polizia e guardia forestale

Nuoro, 19 Sett 2017 – Nel fine settimana scorso, gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai Commissariati di P.S. di Tortolì e Lanusei e del Nucleo Investigativo Polizia Ambientale e Forestale, nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del fenomeno della coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto 11 piante di marjuana in zona collinare dell’agro del Comune di Bari Sardo, località “Simbali”. Quindi è stato denunciato a piede libero per coltivazione di sostanza stupefacente il proprietario ed utilizzatore dell’appezzamento di terreno collocato nelle immediate adiacenze del sito adibito alla coltivazione, ben occultato da una fitta vegetazione costituita da cactus e macchia mediterranea.

La tubatura in polietilene usata per l’irrigazione a goccia della coltivazione in questione, parzialmente interrata e scoperta dagli operatori, ha infatti condotto il personale delle forze di polizia all’interno del terreno del denunciato. In particolare, la valvola di aperura/chiusura dell’acqua utilizzata per l’approvvigionamento delle piante è stata trovata all’interno di uno spazio adibito al ricovero dei cani da caccia di proprietà del denunciato.

Le 11 piante di altezza variabile fra i metri 2 e 05 cm e 83 cm, in vaso, sono state immediatamente sequestrate.