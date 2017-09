Sicilia, il tribunale sospende le Regionarie del M5S

Palermo, 19 Sett 2017 – Le Regionarie del M5S che hanno portato alla candidatura di Giancarlo Cancelleri per le elezioni siciliane del prossimo 5 novembre sono state sospese dal tribunale di Palermo. La sentenza non fa altro che confermare la decisione adottata in via cautelare il 12 settembre scorso a seguito del ricorso presentato dall’attivista Marco Giulivi, escluso dalla lista dei candidatii per non aver sottoscritto, nei tempi previsti dal Movimento, il codice etico. Il giudice blocca così il provvedimento del movimento a carico di Giulivi e decide di sospendere l’esecuzione delle determine del 4 luglio con cui sono stati individuati i 16 candidati più votati a Palermo, inseriti nella lista per l’Assemblea regionale. Ma non solo: stop anche all’esito del secondo turno che ha incoronato Giancarlo Cancelleri come concorrente per la presidenza della Regione. La candidatura di Cancelleri è in bilico.

Il Movimento 5 Stelle a questo punto potrebbe percorrere due strade. La prima comporterebbe una ripetizione delle selezioni on-line, sia di primo che di secondo grado. Ma dovrebbe rimettersi in moto, in tempi da record, la macchina organizzativa. Il termine per la presentazione dei simboli è fissato per sabato, mentre le liste provinciali (e il listino del candidati presidente) vanno depositati entro il 6 ottobre. Una seconda soluzione invece potrebbe comportare l’espulsione di Giulivi. Una strada giuridicamente difficile da percorrere. Per non parlare del danno d’immagine per il movimento.