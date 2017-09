Pierpaolo Vargiu (Riformatori): prima di pensare a nuove piazze, perché non usare quelle che già ci sono?

Cagliari, 19 Sett 2017 – “Mentre la città discute animatamente se le corsie della Via Roma lato portici, da sole, possono diventare una vera piazza, a poco più di cento metri di distanza, a cinquanta metri da Palazzo Bacaredda che non può far finta di non vedere, ammazzata dall’incuria, dal degrado e dalle cattive frequentazioni, muore Piazza del Carmine, la piazza storica della Cagliari del diciannovesimo e ventesimo secolo”.

Lo denuncia il parlamentare dei Riformatori Pierpaolo Vargiu che, per l’ennesima volta, con un’interrogazione urgente, richiama l’attenzione del Ministero dei Trasporti (competente sulle Poste) e del Ministero dell’Interno sulla drammatica situazione di abbandono della Piazza.

“La Piazza del Carmine – denuncia Vargiu – , su cui si affacciano alcuni degli edifici storici più prestigiosi della città, che ancora oggi ospita Tar e Scuole Elementari, dedicata al culto della Madonna “che si voltò” sul piedistallo, facendo gridare al miracolo durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, è oggi interdetta alla “gente normale”, ai residenti e ai commercianti perché in mano ad un piccolo cabotaggio di spacciatori, prostitute, senzatetto e nullafacenti a caccia di Wi-Fi gratuito che le tolgono ogni dignità, rendendola simile ad un bivacco a cielo aperto che, tra scazzottate e risse da Far West, diventa una vera e propria latrina nel recinto delle Poste di Via Malta!”

“Comune, Prefettura e Questura – conclude Vargiu – non possono restare fermi: devono invece progettare immediatamente la restituzione della piazza al suo ruolo e alla sua identità, programmando il coinvolgimento di associazioni, dei residenti e dei commercianti che contribuiscano a “caratterizzare” la piazza, rendendola attrattiva e vivibile, restituendole un ruolo utile alla sviluppo e alla identità della città!” Red-com