Giovane di Assemini di 22 anni arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Assemini (Ca), 19 Sett 2017 – Questa mattina alle ore 02:30 circa, ad Assemini (Ca), i carabinieri della Stazione della cittadina, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Lorenzo Cordeddu, di 22 anni, disoccupato del posto.

Il giovane, nel corso di un’attività antidroga, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare dai militari, è stato trovato in possesso di 40 grammi di “marijuana”, di 350,00 euro circa in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita e di materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Quindi droga e denaro sequestrati e Cordeddu è stato dichiarato in arresto e sbrigate le formalità di legge è stato accompagnato nella sua residenza dove è rimasto in regime di arresti domiciliari nell’attesa del rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale di Cagliari.