Donna tedesca stuprata a Villa Borghese a Roma

Roma, 19 Sett 2017 – È stata picchiata, violentata, legata. Nel cuore della notte romana, in uno dei parchi più celebri della Capitale, a due passi da piazza del Popolo. È l’incubo vissuto da una 57enne tedesca, in Italia senza fissa dimora, trovata sotto shock la notte scorsa da un tassista romano. In bocca aveva ancora il fazzoletto che il suo aguzzino aveva usato per soffocarle le grida. Ai piedi del palo i suoi vestiti, laceri, strappati di dosso mentre tentava di scappare. “Mi ha afferrato per i capelli, picchiato e violentato. A un certo punto sono riuscita a scappare, ma lui mi ha raggiunto, mi ha legato i polsi per non farmi muovere e sono continuati gli abusi”, ha raccontato la donna, che agli investigatori ha parlato di un uomo di carnagione chiara, tra i 20 e i 25 anni, forse dell’Europa dell’Est.

Quello della notte scorsa è il terzo caso di violenza sessuale nei confronti di una donna in poco più di sette giorni. La notte tra l’8 e il 9 settembre una 20enne finlandese è stata abusata da un coetaneo bengalese a due passi dalla stazione Termini, mentre quella tra martedì e mercoledì scorso una belga ha denunciato una tentata violenza da parte di un ragazzo israeliano sulla scalinata dell’Ara Pacis, a pochi metri dal Campidoglio. Un’escalation di violenza che sarà al centro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura nei prossimi giorni. Al vaglio ci saranno, tra le altre cose, anche l’installazione di nuove telecamere nel centro storico e il potenziamento dell’illuminazione in alcune zone della Capitale.

Nel frattempo prosegue serrata la caccia all’uomo da parte della polizia che sta indagando sul caso della donna tedesca. Gli agenti hanno passato la notte nel parco di Villa Borghese in cerca di prove o particolari che possano ricondurre all’aggressore che le avrebbe anche sottratto 40 euro. Al vaglio anche le telecamere presenti nel parco, che potrebbero aver immortalato anche il violentatore.

La Procura ha aperto un fascicolo per violenza sessuale, affidato al Pm Vittorio Pilla che a breve riceverà una prima informativa da parte della polizia che stanno indagando a 360 gradi, anche negli ambienti dei senza fissa dimora che bazzicano in centro e la notte dormono all’interno del parco nel cuore di Roma. Sentito anche il tassista che ha trovato la donna, pochi minuti dopo l’una di notte. Si trovava di passaggio lungo viale Washington, lo stradone che immette su Villa Borghese da piazzale Flaminio, quando ha visto la 57enne sotto shock che chiedeva aiuto in mezzo alla strada, dopo essere riuscita a liberarsi dei legacci ai polsi.