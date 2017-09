Vertenza lavoratori ex Ati Ifras, Regione: entro il prossimo dieci ottobre le assunzioni dei primi lavoratori

Cagliari 18 Sett 2017. Si è riunito oggi, sotto il coordinamento dell’Assessore degli Affari Generali Filippo Spanu, il Tavolo Partenariale per l’attuazione delle politiche di reimpiego dei lavoratori dell’Area Parco Geominerario provenienti dall’ex Bacino “Ati-Ifras“.

Il Tavolo si è svolto alla presenza di tutte le rappresentanze sindacali e degli Enti e strutture regionali aventi specifiche competenze nella gestione di questa fase transitoria.

L’Amministrazione Regionale, nel corso dei lavori, ha delineato le prossime scadenze relative all’inserimento dei lavoratori ed agli adempimenti previsti dalle norme approvate dal Consiglio Regionale.

E’ stato inoltre sottolineato come gli slittamenti di precedenti scadenze siano fondamentalmente legati alle norme di gestione dei fondi pubblici che impongono vincoli stringenti rispetto alle procedure di evidenza pubblica che regolano qualsiasi spesa.

Per quanto riguarda l’inserimento dei lavoratori presso la società Igea, è stato assunto l’impegno per un avvio al lavoro delle prime 62 unità (di cui 5 già in carico) entro i primi 10 giorni del prossimo mese di ottobre. A seguire, e secondo modalità che saranno tempestivamente comunicate al tavolo, saranno inseriti ulteriori 56 lavoratori.

In merito alle procedure di esodo, il prossimo 21 settembre sarà pubblicato il primo elenco di lavoratori aventi diritto che saranno convocati a partire dal 3 ottobre per la firma dei documenti in sede protetta e insieme ai rappresentanti sindacali.

Per quanto concerne i progetti di inserimento negli enti locali e presso il Parco Geominerario ed enti di diritto pubblico, è stato pubblicato in data odierna l’avviso per l’adeguamento dei progetti presentati, l’ampliamento dei soggetti interessati e la costituzione di un nuovo catalogo. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il prossimo 29 settembre ed il catalogo sarà approvato entro il prossimo 12 ottobre.

Successivamente si procederà agli accordi e alle selezioni che porteranno all’inserimento dei restanti lavoratori. I progetti, in prima battuta, potranno avere durata fino al 31 dicembre 2018.

Tutti i lavoratori inseriti saranno interessati da una specifica attività formativa e potranno essere presi in carico fino al termine delle procedure relative all’inserimento definitivo nell’organico del soggetto che si aggiudicherà la gara ad evidenza pubblica per l’attuazione del progetto Parco Geominerario, che sarà oggetto di una delibera della Giunta Regionale da esaminare nel corso della prossima seduta.

Il Tavolo ha anche preso atto della situazione rispetto ai pagamenti verso Ati-Ifras, e ai crediti vantati verso la stessa società dai lavoratori. È stato assunto l’impegno di accelerare i pagamenti residui e nel contempo fare preliminarmente una verifica affinché la Ati-Ifras dia, come da norma, assoluta priorità al pagamento di tali crediti.

Le Rappresentanze Sindacali presenti al Tavolo (Cgil Filcams, Cisl e Cisl Fisascat, Uil Tucs, Filc Fismic Confsal, USB lavoro privato) hanno sollecitato una maggior celerità dato lo stato di profondo disagio dei lavoratori, impegnando l’Amministrazione e gli enti coinvolti al mantenimento delle scadenze dichiarate.

È stata quindi condivisa da tutte le parti presenti l’importanza di mantenere unito il tavolo e renderlo ancora più efficace nei risultati, individuando ogni azione possibile tesa ad accelerare l’inserimento dei lavoratori, con una significativa riduzione dei tempi fino ad ora decorsi.

Il Tavolo si è aggiornato al prossimo 11 ottobre 2017. Com