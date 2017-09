Roma, donna tedesca stuprata a Villa Borghese

Roma, 18 Sett 2017 – È stata violentata la scorsa notte a Villa Borghese. La donna, tedesca di 57 anni, è stata trovata stamani nuda e legata ad un palo da un tassista che transitava dentro il parco romano.

“Mi ha afferrato per i capelli, picchiato e violentato. A un certo punto sono riuscita a scappare, ma lui mi ha raggiunto, mi ha legato i polsi per non farmi muovere e sono continuati gli abusi”. È quanto avrebbe raccontato, sotto shock, la donna. Ha poi raccontato che l’aggressore aveva tra i 20 e i 25 anni, di carnagione chiara, forse dell’Est Europa.

Ora è ricoverata all’ospedale Santo Spirito. La 57enne si trova da sei mesi nella Capitale dove vive senza fissa dimora. Secondo quanto si appreso, gli accertamenti medici avrebbero confermato la violenza.

Le forze dell’ordine hanno lavorato a villa Borghese per alcune ore, alla ricerca di particolari che possano condurre all’aggressore che le avrebbe sottratto anche 40 euro.

Gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un fascicolo d’inchiesta. La sindaca Raggi ha così commentato: “Ancora violenza sulle donne. L’ennesimo atto mostruoso, ignobile e inaccettabile che non deve restare impunito”.