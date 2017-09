Insieme contro il dolore. Il 22 settembre prossimo a Ulassai un confronto con gli esperti e un concerto per riflettere sulle cure per il dolore e sul diritto a non soffrire inutilmente

Lanusei 18 Sett 2017 – “Insieme contro il dolore” è il titolo della giornata informativa e di intrattenimento promossa dal Centro di Cura del paziente con il dolore dell’ATS-ASSL Lanusei e dal Comune di Ulassai per venerdì 22 settembre 2017 alle 17 nella Sala Consiliare, in piazza Barigau a Ulassai.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere le attività di presa in carico, cura e sostegno per i pazienti con dolore dell’ATS-ASSL Lanusei e, nel contempo, punta a promuovere la cultura del diritto all’affrancamento dalle sofferenze inutili.

L’integrazione tra gli specialisti delle Cure domiciliari/Centro di Cura del paziente con dolore e i medici di medicina generale ha permesso alla ATS-ASSL di Lanusei di costruire un modello di presa in carico e assistenza impostato sulla centralità della persona e sulla territorialità delle cure, garantite il più possibile vicino al paziente, fino al suo domicilio quando necessario.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Ulassai sarà possibile portare sul territorio anche una maggiore informazione su queste attività con una giornata divulgativa rivolta a tutti i cittadini. Il prossimo 22 settembre esperti qualificati affronteranno diversi temi che vanno dai servizi offerti, alle modalità di accesso e presa in carico, al ruolo dei medici di famiglia passando per gli aspetti relativi al sostegno psicologico di pazienti e familiari, fino a una riflessione sul diritto a non soffrite inutilmente.

L’iniziativa prevede anche un momento di svago con un concerto dei medici della ASSL, un modo per condividere insieme quegli aspetti di umanizzazione delle cure che necessariamente accompagnano i percorsi di affrancamento dal dolore.

Gli interventi in programma Oltre a Gian Luigi Serra, sindaco di Ulassai, interverranno, Pierpaolo Pani, Direttore Ats-Assl Lanusei; Grazia Cattina, Coordinatore Area programmazione ospedaliera ATS Sardegna e Direttore del PO Nostra Signora della Mercede Lanusei; Salvatore Sinatra, Responsabile dell’Unità operativa Cure Domiciliari e del Centro di cura del paziente con dolore Ats-Assl Lanusei; Lorena Paola Urrai Psicologa, Psicoterapeuta del Dipartimento di salute mentale e del Centro di cura del paziente con dolore; Paola Ferrai Psicologa, Psicoterapeuta, Unità operativa Cure Domiciliari e Centro di cura del paziente con dolore; Raffaele Sestu, Medico di Medicina Generale; Maria Teresa Camboni, Coordinatrice Area integrazione Socio-sanitaria Ats-Assl Lanusei; Paola Lai Vicecoordinatrice Assemblea territoriale Cittadinanzattiva Nuoro. Com