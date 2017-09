Industria, miniera Olmedo: confermata manifestazione di interesse. Tra dieci giorni la decisione sull’ammissibilità

Cagliari, 18 Sett 2017 – Ora è ufficiale: c’è una società interessata alla concessione del sito minerario di Olmedo. Lo conferma la Commissione regionale incaricata di valutare le manifestazioni di interesse dopo l’avviso pubblicato nel luglio scorso. Ora saranno necessari altri dieci giorni per completare la verifica di ammissibilità. La Commissione ha infatti rilevato che la documentazione amministrativa presentata dalla società che ha partecipato all’avviso è incompleta. Immediatamente è stato avviato il soccorso istruttorio da parte del RUP (Responsabile Unico del Procedimento).

Come previsto dal decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, entro dieci giorni la società che ha presentato la manifestazione di interesse dovrà far pervenire la documentazione mancante, a pena di esclusione dall’iter di valutazione tecnica. La Commissione è stata quindi aggiornata al prossimo 29 settembre. Com