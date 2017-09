Domani a Cagliari interruzione dell’erogazione idrica nella via san Giorgio martedì 19 settembre

Cagliari, 18 Sett 2017 – Domani, martedì 19 settembre, dalle 8,30 alle 17,30 sarà interrotta l’erogazione idrica nella via san Giorgio per poter eseguire i lavori per la realizzazione di nuovi tratti di condotta. Lo ha comunicato con una nota la società Abbanoa specificando che i disservizi interesseranno anche i seguenti tratti di rete: – vie santa Margherita; via Ospedale; via Cammino Nuovo; tutte le vie ricadenti nel quartiere Stampace.

Pertanto, potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua sino al tardo pomeriggio. Abbanoa assicura comunque la presenza costatante del personale in cantiere per ripristinare l’erogazione idrica a lavori conclusi e per fare le opportune regolazioni nel minor tempo possibile.

Detti lavori ricadono nell’ambito di “Progetto Cagliari” portato avanti da Abbanoa, in collaborazione con il Comune, nell’ottica di una riqualificazione urbana che prevede, tra l’altro, il rifacimento delle pavimentazioni stradali con totale sostituzione dei vecchi sottoservizi. Com

