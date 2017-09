Un uomo di 43 anni aggredisce la madre in piena notte perché gli nega i soldi: arrestato dai carabinieri di Sanluri per maltrattamenti in famiglia.

Sanluri (Ca), 17 Sett 2017 – La notte scorsa, i carabinieri della Stazione di Sanluri ed i colleghi del Norm – Aliquota Radiomobile della compagnia del paese, agli ordini del comandante, Cap. Mureddu, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, Dario Ladinetti, di 43 anni, pregiudicato.

L’uomo, verso le 03:30 del mattino, dopo l’ennesima richiesta di soldi rivolta alla madre 80enne si è scagliato anche contro il fratello maggiore, arrivato nel frattempo presso l’abitazione in difesa della donna. Nella discussione che ne è nata, l’arrestato ha spinto la madre facendola cadere a terra.

L’anziana è stata subito soccorso e trasportata con un’ambulanza presso l’ospedale N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale dove le venivano riscontrare lesioni al polso ed al bacino giudicate guaribili in 45 giorni. Il figlio invece, è stato dichiarato in arresto, portato in caserma e finite le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Sanluri dove attenderà il processo direttissimo presso il Tribunale di Cagliari previsto per lunedì mattina.