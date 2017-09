Un giovane spacciatore di 19 anni vende una dose di deroga ad un 14enne, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Quartu S.E.

Quartu Sant’Elena (Ca), 17 Sett 2017 – Un giovane incensurato, Lorenzo Floris, di 19 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena, coordinato dal nuovo comandante, Maggiore Valerio Careddu, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacentil.

All’arresto si è arrivati mentre era in corso un’operazione antidroga e di prevenzione istituita in tutto il territorio, compreso Monserrato, Quartucciu e Quartu, dal comando compagnia cc quartese.

Nell’attività di controllo sono stati impiegati circa 30 carabinieri impegnati con posti di blocco e appostamenti nelle piazze e nelle aree di maggior rischio spaccio. E proprio in questo contesto, i militari della Stazione cc di Sestu hanno sorpreso nella piazza del Comune il giovane incensurato mentre cedeva una dose di marijuana ad un ragazzino di 14 anni appena compiuti. Quindi è stato raggiunto, bloccato e poi è stato dichiarato in arresto, accompagnato in caserma per le formalità di legge ed infine, su disposizione del Pm di turno, Rita Cariello, il giovane è stato dichiarato immediatamente in arresto vista gravità del fatto ed è stato in seguito accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima che si terrà domani presso il Tribunale di Cagliari.