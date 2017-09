Giovane di 29 anni, con precedenti penali, arrestato dai carabinieri per resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale e violazione di domicilio.

Dolianova (Ca), 17 Sett 2017 – La scorsa notte a Senorbì, i carabinieri della Stazione del paese ed i colleghi della Stazione di Monastir, dipendenti entrambe dal comando compagnia di Dolianova, agli ordini del Ten. Pasquale Pinelli, hanno arrestato Daniele Senis, di 29 anni, del posto, con precedenti di polizia, per resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale e violazione di domicilio.

Il pregiudicato dopo essersi introdotto nell’abitazione della ex compagna ha danneggiato gli arredi e suppellettili mettendo a soqquadro tutti gli ambienti domestici. Quindi si è messo alla guida, senza avere mai conseguito patente, dell’autovettura del padre ma poco dopo è stato fermato dai militari che avevano immediatamente dato il via alla ricerca.

Il giovane alla richiesta dei carabinieri di sottoporlo ad accertamenti, si è rifiutato divincolandosi con forza e sferrando un calcio verso un militare e profferendo minacce all’indirizzo degli uomini dell’Arma di pattuglia. Senis è stato quindi ammanettato, dichiarato in arresto ed ultimate le formalità di rito è stato accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale di Ca-Uta in attesa del rito direttissimo previsto per domani.