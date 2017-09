Pregiudicato di Olbia spacciava eroina, cocaina e marijuana: arrestato dai dai carabinieri nelle vie del centro

Olbia, 16 Sett 2017 – Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, durante un normale servizio per la prevenzione dei reati in genere, hanno arrestato Giovanni Deledda, di 40 anni, della città gallurese, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno osservato l’uomo che si trovava su una panchina di via Vittorio Veneto nei pressi del passaggio a livello dove è stato avvicinato da diverse persone che cercavano un contatto con lui ma subito dopo venivano allontanate dallo stesso con una certa agitazione. Quindi immaginando che questo atteggiamento fosse dovuto al fatto che G. D. poteva aver notato la pattuglia dell’Arma e richiamati dal nervosismo dell’uomo, i carabinieri lo hanno fermato per un controllo più accurato. E durante la perquisizione personale gli sono stati rinvenuti e sequestrati circa 12 grammi tra hashish, eroina e cocaina, in parte suddivisa in dosi, in parte ancora da dividere.

Lo stupefacente verrà distrutto quanto prima mentre l’uomo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale in attesa del giudizio direttissimo.